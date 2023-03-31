Мария Бутырская высказалась о "жестких" тренировках несовершеннолетней фигуристки

В СМИ появились публикации, рассказывающие о тренировках юной фигуристки. Процессом управляет ее отец, который, по мнению сотен пользователей, использует слишком жесткие методы воспитания дочери. Как мужчина объясняет свой подход и согласны ли с ним эксперты – в материале Москвы 24.
"Отец года!"
29 марта в СМИ и телеграм-каналах распространились видеоролики, на которых несовершеннолетняя фигуристка тренируется сквозь слезы и выслушивает критику отца по поводу набранного за выходные веса.
Выяснилось, что у девочки уже давно есть свои телеграм- и ютуб-каналы. На воспитанницу московской школы Самбо-70 "Хрустальный", где в том числе тренирует Этери Тутберидзе, подписаны более 470 тысяч пользователей. В описании сказано, что девочка мечтает завоевать олимпийское золото. Тренировками и режимом спортсменки занимается отец – Михаил.
В одном из интервью мужчина признавался, что впервые решил поставить свою дочь на коньки в 2,8 года, однако это вызывало у девочки "слезы, сопротивление и отказ моментальный". В режиме "лайт" она начала тренироваться в 3,5 года, отметил Михаил. Сам он, судя по фото в социальных сетях, играет в хоккей.
При этом пользователей Сети давно беспокоят методы воспитания юной спортсменки. Например, в одном из роликов, опубликованном в январе 2022 года, Михаил долго критикует дочь за 1,5 килограмма, набранных во время новогодних праздников.
На еще одном видео девочка тренируется на льду через боль в бедрах. Она плачет, однако отец смеется и настаивает на продолжении занятия. "Сейчас на заминке раскатаем, пройдут. Я-то уж думал, чего там заболело. А всего лишь бедра", – сказал на видео Михаил.
В комментариях под роликами многие пользователи негодуют по поводу таких методов.
"Папаша, вы "молодец". Выступили за кадром "отлично". Хочется вам пожелать, чтобы ребенок так с вами общался лет через 20", – написала Nata_sha.
"Я ни разу не видела улыбки на лице ребенка. Вы считаете, это нормально? У нее должно быть счастливое детство, а оно мучительное", – поделилась Арина Чугунова.
После того как СМИ обратили внимание на историю девочки, ее отец объяснил свое отношение к критике его методов воспитания. "Хейта много, но нас он абсолютно не трогает. Много сочинений, фантазий и других иллюзий. Мы, к сожалению, тоже не олимпийские чемпионы и даже не народные артисты, чтобы такие ситуации комментировать", – заявил он.
Ранее в других интервью Михаил также признавался, что фигуристка действительно плачет практически каждый день. Однако, по его мнению, это происходит только потому, что у нее не получаются какие-то элементы.
"Я стараюсь спокойно поговорить всегда, вместе с ней проанализировать ошибки, важно, чтобы она их проговорила сама. А бывает, что еще не начали делать какой-то элемент, а она уже плачет, боится, что не получится. Вот тогда я ругаюсь, терпеть не могу, когда сдаются, даже не попробовав", – отметил он.
Также Михаил рассказал, что у них с женой возникают разногласия по методам воспитания. Супруга считает, что ее муж "слишком жесткий и много ругается". Мужчина объясняет это тем, что сложно находиться в тренировочном процессе "среди бесконечных интриг и сплетен вокруг".
Есть ли угроза?
Ситуацию с тренировками девочки Москве 24 прокомментировала чемпионка мира и Европы, тренер Мария Бутырская. По ее словам, в фигурном катании заставлять детей работать уже в раннем возрасте – норма. Это связано с тем, что в этом виде спорта многие довольно рано заканчивают свою карьеру.
Бутырская считает, что отец хочет увидеть в своем ребенке "что-то такое, чего не замечают другие". "И поэтому говорит, что мы со всеми трудностями справимся. Тем более хоккеист считает, что даст ей замечательную физическую подготовку, которая позволит прыгать лучше всех", – сказала она.
При этом претензии к юным фигуристам за набранные килограммы – это не что-то из ряда вон выходящее, добавила тренер. "Меня ругали за это. В семь лет я уже сама шла на тренировку и могла забежать куда-то – съесть лишнюю булочку. Родители обсуждали это с тренером, говорили, что мы пытаемся кормить правильно, а все равно почему-то поправляется", – поделилась Бутырская.
В свою очередь, психолог Наталья Наумова также добавила, что в идеале "родителям стоит заинтересовать ребенка заниматься спортом, чтобы он сам хотел ходить на тренировки". Кроме того, в заботе о его будущем взрослым важно не переусердствовать и не навязывать силой свои амбиции, заключила эксперт.
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