Отец восьмилетней фигуристки Лебедевой ответил на критику своих методов воспитания

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/mira_lebedeva_

В соцсетях начали обсуждать YouTube-канал "Мирослава Лебедева", на котором выходят видео с тренировками восьмилетней фигуристки. Интерес пользователей был вызван отцом девочки, который критиковал дочку и говорил ей о лишнем весе. Он отметил, что мнения хейтеров его не трогают.

"Хейта много, но нас он абсолютно не трогает. Много сочинений, фантазий и других иллюзий. Мы, к сожалению, тоже не олимпийские чемпионы и даже не народные артисты, чтобы такие ситуации комментировать", – заявил он RT.

Стало известно, что мужчина сам ведет канал на видеохостинге и показывает тренировки Лебедевой. Отец продолжал критиковать свою дочку даже после того, как у девочки началась истерика.

"Сколько за праздники мы прибавили? Полтора. На льду сегодня абсолютно ничего. Ты как мешок с картошкой ездишь", – сказал мужчина на видео.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что ребенок почти не улыбается, не веселится, часто кусает губы и выкручивает пальцы.

Позже мужчина узнал о своей популярности и решил ответить всем, кто начал критиковать его.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию. Девочка родилась в 2007 году, ей 15 лет. Спортсменка вместе с Валиевой тренируется в группе Этери Тутберидзе. Петросян также является бронзовым призером чемпионата России 2022 года.



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