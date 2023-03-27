Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, сообщил продюсер и хореограф в фигурном катании Илья Авербух на открытии четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Что касается Ромы, сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные", – передает его слова ТАСС.

По словам спортсмена, несколько дней назад Костомаров записал голосовое сообщение, в котором чувствовалась очень сильная мотивация. Авербух добавил, что олимпийский чемпион даже пошутил, что сейчас "его подрихтуют, и он вернется".

Ранее стало известно, что Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке. Спортсмену также провели процедуру по очищению трахеостомы – это место смыкания трахеи и окружающей среды. Медики сделали этого для того, что в любой момент Костомарова можно было подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку есть риск того, что фигурист начнет задыхаться.

Сейчас, передает СМИ, спортсмен дышит самостоятельно, его состояние не вызывает беспокойства у врачей. Специалистам якобы удалось избавиться от некроза. Теперь важно, чтобы организм спортсмена начал нормально работать, тогда ему больше не потребуется оперативное вмешательство. Если же вновь появится некроз, ему могут удалить руку по локоть.

Кроме того, по информации СМИ, из-за лекарственных препаратов у Костомарова появились проблемы с печенью – часть органа отказала, и необходимо время для ее восстановления.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук.

17 марта стало известно, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки. Позднее СМИ со ссылкой на окружение Костомарова писали о заметном улучшении состояния спортсмена. Стало известно, что фигурист идет на поправку, однако восстановление после продолжительной болезни происходит медленно.



Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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