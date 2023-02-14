Фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев, а не кисти целиком – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук, а не кисти целиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Несколько пальцев ампутировали, но не все кисти", – рассказал собеседник информагентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роман Костомаров лишился кистей обеих рук, которые ранее начали чернеть из-за некроза. Операцию по ампутации якобы оттягивали до последнего, но в результате провели.

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН заявил, что из-за тяжелого заболевания сосудов Костомарову может потребоваться еще одна ампутация. Он подтвердил, что полностью предотвратить процесс может быть сложно, поскольку в сосудах могут образовываться тромбы.

Специалист отметил, что васкулит может в дальнейшем распространить пагубные процессы на сосуды сердца и мозга. Кроме того, опасность представляет нарушенная легочная функция из-за тяжелой пневмонии.

По мнению эксперта, говорить об изначально неверном лечении не приходится, поскольку олимпийскому чемпиону сразу предоставили стационар с хорошими специалистами.

Фигурист Роман Костомаров был направлен в реанимацию в ночь на 10 января. Изначально у него диагностировали пневмонию, потребовалась искусственная вентиляция легких, а впоследствии и ЭКМО.

Из-за проблем с кровообращением 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже СМИ сообщили о том, что спортсмен согласился на ампутацию пальцев на руках, если возникнет необходимость.

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