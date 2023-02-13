Психолог заявил, что ампутация может спровоцировать эмоциональный кризис у Костомарова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спортивный психолог и врач-психотерапевт Евгений Фомин заявил, что ампутация может спровоцировать эмоциональный кризис у фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Врач прокомментировал реакцию спортсмена после операции по ампутации стоп. По словам медсестры больницы, где проходит лечение российский фигурист, "он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату".

Эксперт отметил, что быстрее эмоциональной реабилитации поддаются физически слабые люди, так как у них нет привычки использовать свою физическую силу.

"У него (обычного человека. – Прим. ред.) нет такой личностной идентификации со своим физическим состоянием, то есть если спортсмен теряет возможность заниматься спортом, то для него это потеря самоидентификации", – сказал врач.

По словам Фомина, спортсмен, который теряет возможность заниматься спортом, теряет свою личность. Здесь идет прямая зависимость, отмечает врач. Он уточнил, что у "слабых" людей психологическое восстановление идет быстрее, чем физическое.

Фомин уточнил, что потеря конечности является тяжелой травмой, но адаптация происходит легче, когда человек отвлекается на другую деятельность. Психологическая помощь обычно помогает ускорить процесс реабилитации.

Врач добавил, что спортсменам тяжелее адаптироваться, так как психологическая перестройка происходит по-другому. Чаще всего спортсмены негативно воспринимают новую реальность и думают, что они теперь ничего из себя не представляют.

"Такое самообвинение приводит часто к депрессивно-тревожным эпизодам", – считает эксперт.

Фомин подчеркнул, что близкие Костомарова должны будут максимально проявлять поддержку и терпение, им предстоит быть мягкими и не давить на фигуриста. Спортсмен должен пережить свое горе, ему важно выявить логические ошибки и сформулировать новые правила.

Врач считает, что фигуристу может понадобиться помощь психотропных препаратов, они быстро стабилизируют состояние и вернут ему коммуникабельность и адекватное восприятие действительности и произошедших событий.

Костомаров придет в форму, когда проработает свои травмы на эмоциональном уровне, считает Фомин.

В свою очередь, продюсер Илья Авербух заявил, что Костомарову понадобится дорогостоящая реабилитация, сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать", – сказал Авербух.

По его словам, не планируется открывать отдельный фонд, от зрителей требуется моральная поддержка Костомарова.

Спортсмен попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.



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