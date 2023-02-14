Костомарову ампутировали кисти рук – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе кисти рук. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на источники в медицинских кругах.

Сообщается, что кисти спортсмена начали чернеть из-за некроза. Врачи боролись за руки Костомарова до последнего, однако ему становилось все хуже, в связи с чем и было принято провести операцию. Официального подтверждения этой информации журналисты пока не получили.

Ранее Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Как отмечалось, операция прошла по плану, после нее спортсмену стало лучше. После операции медики начали бороться за руки фигуриста.

Спортивный психолог и врач-психотерапевт Евгений Фомин заявил, что ампутация может спровоцировать эмоциональный кризис у Костомарова. Врач прокомментировал реакцию спортсмена после операции по ампутации стоп.

По словам медсестры больницы, где проходит лечение российский фигурист, "он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату". Эксперт отметил, что быстрее эмоциональной реабилитации поддаются физически слабые люди, так как у них нет привычки использовать свою физическую силу.

Фигуристу Костомарову может грозить еще одна ампутация

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