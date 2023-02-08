Жена Костомарова заявила, что гордится супругом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Жена перенесшего ампутацию фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина заявила, что не могла представить такого поворота событий даже в самом страшном сне. В день рождения спортсмена, которому исполнилось 46 лет, супруга пожелала ему поскорее справиться с болезнью.

"Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи", – написала она в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации).

Также Домнина поблагодарила всех, кто поддерживает Костомарова добрыми пожеланиями, мыслями и молитвами. По ее словам, врачи делают "все возможное и невозможное" для спасения фигуриста.

Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже фигуриста подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января фигуриста отключили от ЭКМО, но оставили подключенным к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову пришлось провести ампутацию из-за образования некроза в конечностях. Врачи прооперировали обе ноги, однако ампутировали голеностоп одной конечности, так как та больше пострадала. При этом на другой ноге убрали некроз на пятке.

Костомарову ампутировали обе стопы – СМИ

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