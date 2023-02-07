Стало известно, почему Костомарову пришлось ампутировать конечности

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Фигуристу Роману Костомарову пришлось провести ампутацию из-за образования некроза в конечностях. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По словам собеседника, врачи прооперировали обе ноги, однако ампутировали голеностоп одной конечности, так как та больше пострадала. При этом на другой ноге убрали некроз на пятках.

При этом ранее сообщалось, что фигуристу ампутировали обе стопы. Врачи якобы начали бороться за руки.

Источник Пятого канала рассказал, что сейчас Костомарову проводят перевязки, он находится под капельницами. Отмечается, что в ночь после операции у спортсмена поднялась температура.

"Медики каждый час проверяют его состояние. Пока сложно давать какие-то прогнозы, поскольку при развитии некроза тканей сохраняется опасность дальнейшего прогрессирования гангрены", – говорится в сообщении.

Проблемы с кровообращением у фигуриста начались после ЭКМО. В нижней конечности Костомарова образовался некроз. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава. Собеседник канала пояснил, что гангрена затронула пальцы и пятку, однако при распространении инфекции спортсмену может грозить ампутация ноги по колено.

Сосудистый хирург Владимир Хорошев пояснил, что COVID-19 влияет на сосудистую систему всего организма, поэтому гангрена может начаться в любом жизненно важном органе. По его словам, во время пандемии число ампутаций в мире увеличилось. Гангрена возникает при нарастании отека внутренней выстилки сосудов.

"Один из характерных признаков этого заболевания – нарастание отека внутренней выстилки сосудов – интимы. Отек нарастает, следовательно, просвет всех сосудов любого "калибра" уменьшается", – уточнил врач.

Он пояснил, что в крупных сосудах элементы крови движутся в потоке, а ближе к периферии выстраиваются в цепочку. Клетки крови проходят по микротоннелю строго по одному, а по мере увеличения отека просвет сосуда уменьшается. В результате поток постепенно прекращает движение.

"Из-за этой остановки форменных элементов кровь дальше не поступает в конкретный регион. Возникает ишемический синдром, который постепенно перерастает в гангрену – это некроз, омертвение", – указал Хорошев.

Хирург отметил, что чаще всего некроз начинается с пальцев стоп, реже – на руках.

Медик добавил, что такие ситуации встречаются у 0,3–0,5% перенесших коронавирус. Предрасположенность к тромбозам и гангрене есть у курильщиков со стажем, страдающих сахарным диабетом, имеющих атеросклеротическое поражение конечностей, людей с аутоиммунными заболеваниями.

При этом опасность есть, пока пациента беспокоят посткоронавирусные осложнения. На воспалительный процесс указывают любые тревожные симптомы.

Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее фигуриста подключили к аппарату ЭКМО, который убрали в конце января.

При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.



Костомарову ампутировали обе стопы – СМИ

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