Брат Романа Костомарова отреагировал на слухи о подготовке фигуриста к ампутации

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Брат Романа Костомарова отказался комментировать слухи о том, что из-за нарушения кровообращения у него началось отмирание тканей и грозит ампутация, сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, 45-летнего спортсмена уже готовят к операции, поскольку врачи приняли решение ампутировать ему пальцы ног.

"Я не могу ничего комментировать", – заявил Костомаров-младший.

В то же время, по данным телеканала, у фигуриста может происходить сложный процесс отмирания клеток, спровоцированный сердечной недостаточностью. Ситуация усугубляется возможным образованием тромбов, что может грозить летальным исходом.

Отмечается, что решение об операции должны принять сосудистые хирурги после исследований. Точных прогнозов пока никто не дает.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного с пневмонией Костомарова по-прежнему наблюдаются проблемы с кровообращением.

Спортсмена положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух. Спортсмена отключили от ЭКМО в конце января. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких.



Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

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