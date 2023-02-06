Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены – СМИ

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Госпитализированному с пневмонией фигуристу Роману Костомарову из-за гангрены могут ампутировать часть ноги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет", – заявил он.

Романа Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!