Робототехник оценил шансы Костомарова выйти на лед с протезом после ампутации стопы

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Инженер и робототехник Илья Чех оценил шансы фигуриста Романа Костомарова выйти на лед с протезом после ампутации стопы. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Эксперт рассказал, что никогда не встречал кейсов замещения конечностей у фигуристов. Но он отметил, что эта отрасль способна помочь человеку с любым случаем.

"Как-то кататься можно будет, но без сложных элементов, однозначно. Если это только стопы, то в какой-то мере это можно вернуть, но на 100% точно нет", – отметил он.

Инженер уточнил, что на стопы обычно устанавливают пассивные протезы со специально разработанной пяткой для сохранения устойчивости. Кроме того, они гибкие и мягкие.

По словам эксперта, иногда человеку устанавливают бионические протезы, но это делают реже из-за сложного функционала. Такие протезы не дают преимущества в ходьбе. Однако для спортсменов, которые занимаются бегом разработаны экземпляры с модификацией, они более упругие, с большим диапазоном вращения.

"Бег, мне кажется, попроще, чем фигурное катание, но поэкспериментировать, я думаю, можно будет", – заключил Чех.

Костомаров был госпитализирован в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже фигуриста подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января фигуриста отключили от ЭКМО, но оставили подключенным к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Костомарова остаются проблемы с кровообращением.

Позже появилась информация, что у фигуриста развилась гангрена и ему могут ампутировать часть ноги.

7 февраля стало известно, что госпитализированному с пневмонией Костомарову пришлось провести ампутацию из-за образования некроза в конечностях. Врачи прооперировали обе ноги, однако ампутировали голеностоп одной конечности, так как та больше пострадала. При этом на другой ноге убрали некроз на пятке.



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