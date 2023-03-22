15:39Спорт
Процесс выздоровления Костомарова проходит медленно – СМИ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Российский фигурист Роман Костомаров идет на поправку, однако восстановление после продолжительной болезни происходит медленно.
"У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет", – пишет Sport24, ссылаясь на источник.
Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук.
17 марта стало известно, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки.
Позднее СМИ со ссылкой на окружение Костомарова писали о заметном улучшении состояния спортсмена.
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