Эксперт объяснил, почему Костомарова ввели в медикаментозную кому

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков в беседе с изданием "Sport24" оценил решение врачей ввести фигуриста Романа Костомарова в медикаментозную кому. Он отметил, что такая кома не имеет серьезных последствий.

"Конечно, все зависит от состояния пациента перед введением в кому. Но сама процедура в современной медицине популярна и помогает спасти человеку жизнь. Вводят в медикаментозную кому при тяжелых травмах или болезнях, чтобы приглушить рефлексы человека", – объяснил специалист.

По словам эксперта, искусственная кома является стрессом для организма, однако она необходима. Важно понимать, когда следует выводить человека из подобного состояния, указал он.

"Думаю, в Коммунарке знают, что делают – они большие профессионалы. Романа без особых проблем должны вывести из медикаментозной комы, переживать не стоит", – добавил Шестаков.

Спортсмен попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.

Также сообщалось, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, поскольку оно вызывало обильное слезоотделение и светобоязнь.



У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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