Фигурист Роман Костомаров перенес инсульт – СМИ

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Фигурист Роман Костомаров перенес инсульт, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова источника, знакомого с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, Костомаров провел ночь в реанимации.

"Ему провели плазмаферез (очистку крови. – Прим. ред.) из-за развившегося сепсиса", – отмечается в сообщении.

Также спортсмену поставили диагноз "вторичный менингит". Вероятно, состояние Костомарова стало хуже из-за внутрибольничной инфекции.

Фигуриста доставили в больницу в ночь на 10 января, где ему диагностировали пневмонию.

Начавшиеся проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей. Из-за этого врачи приняли решение ампутировать фигуристу сначала стопы, а затем и несколько пальцев на руках.

16 февраля появилась информация, что Костомаров начал дышать самостоятельно. За его состоянием постоянно следит большая команда столичных медиков с привлечением специалистов федерального уровня.

20 февраля сообщалось, что врачи своевременно решили проблему с сосудами головного мозга у фигуриста.



У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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