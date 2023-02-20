Врачи вовремя отреагировали на проблему с сосудами головного мозга у Костомарова – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Врачи своевременно решили проблему с сосудами головного мозга у фигуриста Романа Костомаров, в настоящее время спортсмен находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию", – отметил собеседник информагентства.

Ранее в понедельник стало известно, что у спортсмена оказалась поражена часть головного мозга, в нем якобы произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжелое.

Российского фигуриста Романа Костомарова госпитализировали в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.

16 февраля стало известно, что фигурист начал дышать самостоятельно. За его состоянием постоянно следит большая команда столичных медиков с привлечением специалистов федерального уровня.



Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!