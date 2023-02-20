У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова в настоящее время оценивается как крайне тяжелое, у него поражена часть головного мозга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома", – рассказал собеседник информагентства.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Life.ru не смогла подтвердить эту информацию. Однако новость ее напугала.

"У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю", – сказала она.

Романа Костомарова госпитализировали в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришло ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.

16 февраля стало известно, что фигурист начал дышать самостоятельно. За его состоянием постоянно следит большая команда столичных медиков с привлечением специалистов федерального уровня.



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