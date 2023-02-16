Костомаров начал дышать самостоятельно

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Госпитализированный с пневмонией фигурист Роман Костомаров уже несколько дней дышит самостоятельно, однако эта ситуация может измениться, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он пояснил, что у спортсмена наблюдалась тяжелая полиорганная недостаточность с нарушениями работы сердца, легких и полной анурией – почки были неспособны выполнять мочевыводящую функцию. По словам Проценко, такая тяжелая инфекция поражает практически все органы.



Тем не менее в течение последних двух суток ситуация с дисфункцией органов начала улучшаться. В настоящее время у Костомарова постепенно восстанавливается работа почек.

"Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно", – рассказал Проценко.

Он уточнил, что за состоянием спортсмена постоянно следит большая команда столичных медиков с привлечением специалистов федерального уровня. В первые пять дней госпитализации Костомарова они обсуждали тактику лечения каждые 12 часов.

Жена фигуриста Оксана Домнина отметила, что постоянно находится в клинике и видит, что врачи делают все от них зависящее, чтобы он поправился.

Роман Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО, при этом его оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.

14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.



Спортсмены запустили ледовые шоу в поддержку Романа Костомарова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!