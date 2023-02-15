В состоянии Романа Костомарова есть небольшие улучшения – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова стабилизировалось после ухудшения, которое наблюдалось в ночь на среду, 15 февраля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

"Есть небольшие улучшения", – сказал он.

По словам источника, врачи связывают ухудшение состояния Костомарова после ампутации пальцев рук с реакцией его организма на перенесенный стресс.

Роман Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО, при этом его оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.

14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.



Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

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