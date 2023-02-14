Реабилитолог рассказала, сколько времени потребуется Костомарову на восстановление

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тренер, реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала Москве 24, сколько времени потребуется фигуристу Роману Костомарову на восстановление.

"На реабилитацию нужно достаточно продолжительное время. Это может занимать от нескольких недель до полугода", – сказала Волынкина.

По словам спикера, в реабилитацию будет входить привыкание жить с небольшой болью в культе, к использованию протеза, а также привыкание к использованию его в двигательной активности при разных занятиях.

Эксперт отмечает, что для успешной реабилитации необходима комплексная работа группы специалистов, в числе которых должны быть психологи, реабилитологи, использующие разные техники массажа и физиотерапевтическое оборудование.

"Специалисты возвращают полностью конечность в работу с использованием протеза. Они заново ставят на ноги", – добавила тренер.

Волынкина уточнила, что Костомарову предстоит большая работа с психологом. Этот специалист поможет фигуристу привыкнуть работать с протезом. Кроме того, он поможет Костомарову быстрее оправиться от трагедии.

"Роман – звезда, и ему может быть очень сложно, так как он всю жизнь занимается спортом. Это очень тяжело для него и его близких. Но с этим можно жить, с этим нужно работать. Люди попадают в разные ситуации и учатся в этих ситуациях жить", – сказала эксперт.

Реабилитолог заметила, что некоторые люди занимаются спортом даже без конечностей. По ее словам, главное – это желание жить ради себя и близких.

В ходе беседы Волынкина предложила Костомарову пройти реабилитацию на ЕМС-тренировках у нее бесплатно. Специалист отметила, что благодаря ЕМС-тренировокам фигурист быстрее восстановится при помощи специального оборудования, которое будет выполнять мышечную нагрузку за него.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО, при этом его оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.

14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.



Фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев, а не кисти целиком – СМИ

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