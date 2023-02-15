15 февраля, 22:22Спорт
Эксперт назвал схему лечения Костомарова оптимальной для сохранения его жизни
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Врачи выбрали наиболее оптимальную схему лечения фигуриста Романа Костомарова для спасения его жизни. Такое мнение высказал директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" министерства здравоохранения России Сергей Царенко.
"Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам", – цитирует специалиста ТАСС.
Царенко отметил положительную динамику состояния фигуриста с точки зрения снижения степени дыхательной и почечной недостаточности. Шанс на то, что Костомаров выживет, есть, заявил он.
Вместе с тем специалист объяснил перевод Костомарова в больницу в Коммурнарке, отметив, что врачи, работающие там, имеют большой опыт в лечении COVID-19. Игнорирование какого-либо из методов лечения Костомарова могло привести к смерти пациента, пояснил Царенко.
Врач также понадеялся на сохранение тренда, который возник в РФ во времена пандемии коронавируса, когда население стало больше доверять отечественным специалистам и пришло к выводу, что их знания не хуже американских, немецких и других медиков.
Роман Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.
В конце января спортсмена отключили от ЭКМО, при этом его оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.
7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.
14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.
Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ
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