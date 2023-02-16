Домнина рассказала, что все решения о лечении Костомарова принимались с ним и его семьей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Оксана Домнина рассказала, что все решения о лечении ее супруга, фигуриста Романа Костомарова принимались с ним и его семьей, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей", – отметила она.

Супруга Костомарова подчеркнула, что у ее мужа было тяжелое состояние, в котором обычно люди не выживают. Но, по ее словам, Костомаров "заново родился". Женщина назвала это большим чудом и счастьем, а также заслугой врачей.

Домнина выразила благодарность медикам, которые делают все, чтобы фигурист встал на ноги.

Директор Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" департамента здравоохранения столицы Денис Проценко рассказал, что организм фигуриста начал восстанавливаться в последние два дня.

"Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек", – сказал Проценко.

Эксперт отметил, что наблюдались проблемы в работе легких и сердца. Он также рассказал, что таком тяжелом течении заболевания практически все органы вовлечены в процесс. Проценко надеется, что динамика улучшения состояния Костомарова сохранится, однако пока делать дальнейшие прогнозы еще рано.

Он отметил, что Костомаров дышит сам, однако ситуация может измениться.

Врач также рассказал, как развивалась болезнь у Костомарова. Он подчеркнул, что, несмотря на интенсивную терапию, состояние фигуриста постоянно ухудшалось. Через пять часов после нахождения в больнице врачам стало понятно, что только ИВЛ сможет помочь легким фигуриста.

"Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц", – заявил Проценко.

Врач сказал, что позже понадобились Костомарову более интенсивные методы лечения – ЭКМО, так как "поражение легочной ткани было тотальным". Он отметил, что ИВЛ не была способна поддерживать уровень кислорода.

Проценко добавил, что после обсуждения мультидисциплинарным консилиумом было принято решение о переводе фигуриста в "Коммунарку", не отключая от ИВЛ и ЭКМО. По словам врача, именно в "Коммунарке" за два года пандемии медперсонал приобрел большой опыт в ведении таких тяжелых случаев.

Специалист отметил, что при поступлении в "Коммунарку" все показатели спортсмена говорили о минимальном шансе выжить. Медперсонал понимал, что в перспективе Костомарову понадобится хирургическое вмешательство. Проценко уверен, что это был единственный шанс выжить фигуристу и все решения принимались с ним и его семьей.

Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января фигуриста отключили от ЭКМО, при этом его оставили на ИВЛ. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.

14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.



Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

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