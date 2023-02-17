Врач РНИМУ Пирогова рассказал, как проводится ампутация в "ситуации Костомарова"

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Специалист по учебно-методической работе ЦАСМ МАСЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач – травматолог-ортопед Антон Борисенков рассказал, как проводится ампутация в "ситуации Костомарова", сообщает "Газета.ру".

"Что касается уровня ампутации, то здесь, конечно, врачи стараются сохранить максимально возможную длину конечности. Ампутация может быть на разных уровнях – начинаться с фаланг и заканчиваться для верхней конечности плечевым суставом, а для нижней конечности – тазобедренным", – сказал эксперт.

Врач подчеркнул, что ампутация всегда является вынужденной мерой и просто так эту операцию никто не будет проводить. Ампутацию делают тогда, когда врачи борются за жизнь пациента.

По словам Борисенкова, гангрена может появиться тогда, когда стенки сосудов поражаются инфекцией. Так, SARS-CoV-2, вызывающий у человека пневмонию, становится причиной появления гиперкоагуляции – повышения свертываемости крови.

"Это, в свою очередь, способствует тромбообразованию. Там, где сосуд тромбировался, клетки начинают гибнуть", – сказал специалист.

Он отметил, что если этот процесс происходит в конечностях, тогда появляется некроз и развивается гангрена. Мертвые ткани становятся очагом интоксикации организма, когда не получается восстановить кровоток. Именно поэтому врачи решаются провести ампутацию.

Фигурист Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января фигуриста отключили от ЭКМО, при этом его оставили на ИВЛ. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.

14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.



Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно

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