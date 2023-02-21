У Костомарова полностью перестал видеть правый глаз – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У российского фигуриста Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Об этом сообщает Life.ru.

Сейчас у спортсмена отсутствует хрусталик, что называется афакией. Отмечается, что в прошлом врачи проводили Костомарову операцию по замене хрусталика. Однако теперь медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, поскольку оно вызывало обильное слезоотделение и светобоязнь.

Специалисты оценивают состояние фигуриста как крайне тяжелое, однако прикладывают все усилия, чтобы спасти его жизнь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Костомаров перенес инсульт. Также сообщалось, что спортсмену поставили диагноз "вторичный менингит".

Фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.



У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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