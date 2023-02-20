Новые подробности о состоянии Костомарова назвали чушью

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Новые подробности о состоянии здоровья российского фигуриста Романа Костомарова назвали чушью. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник.

"Появившиеся в интернете новые подробности состояния Романа Костомарова – чушь. Дайте нам лечиться спокойно", – сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Сообщалось, что у него поражена часть головного мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома.

Фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.



У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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