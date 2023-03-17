Новая схема лечения Костомарова дает хороший результат – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Врачи изменили схему лечения олимпийского чемпиона по танцам на льду 2006 года Роману Костомарову, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным телеканала, терапия дает положительный результат – показатели крови немного стабилизировались.

Если у спортсмена наладится кровоснабжение на фоне терапии, ему зачистят некоторые участки на руке после ампутации. Если же кровоснабжение не восстановится, Костомарову предстоит новая ампутация.

Также известно, что накануне олимпийского чемпиона отвезли в операционную, где ему сняли трахеостому. При этом медики приняли решение не ушивать отверстие, которое обеспечивает возможность дыхания. Как только состояние Костомарова полностью стабилизируется, его ждет длительная реабилитация.

Ранее СМИ сообщали, что врачи Романа Костомарова заметили положительную динамику в его состоянии, однако они пока не могут отключить олимпийского чемпиона от аппарата искусственной вентиляции легких.

До этого "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственный источник сообщал, что фигуристу вновь могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса на ней.

Костомаров оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук, как сообщали СМИ.

Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!