Костомарову вновь могут ампутировать часть руки – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Медицинские работники больницы в Коммунарке боятся за состояние руки фигуриста Романа Костомарова, поскольку на ней заметили следы сепсиса. Об этом заявляет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника издания, спортсмен начал приходить в себя, его состояние нормализовалось. Однако фигуристу необходим аппарат стимуляции легких. Врачи не намерены отключать Костомарова от ИВЛ.

Источник отметил, что на его руке снова присутствуют следы сепсиса. Существует возможность, что врачи ампутируют ее часть.

"Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется. Пока непонятно, как много", – говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук, сообщали СМИ.

Также издания заявляли, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена якобы отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, писали СМИ.

Позже СМИ сообщили, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна. Спортсмен уже может понемногу двигаться. Хотя до полного прихода в себя еще потребуется время, положительная динамика есть.

Стало известно о состоянии Романа Костомарова после выхода из комы

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