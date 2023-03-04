Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, спортсмен уже может понемногу двигаться. Хотя до полного прихода в себя еще потребуется время, положительная динамика есть.

"Окончательные выводы можно будет делать позднее", – заключил источник.

Накануне СМИ писали, что Костомаров начинает выходить из медикаментозной комы после микроинсульта. Медицинские работники опасаются за состояние левой кисти олимпийского чемпиона.

Спортсмен оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук, сообщали СМИ.

Также издания заявляли, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена якобы отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, писали СМИ.

У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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