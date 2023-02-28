Авербух заявил, что новости о Костомарове перекручены журналистами

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Продюсер Илья Авербух заявил, что новости о состоянии здоровья российского фигуриста Романа Костомарова были перекручены журналистами. Об этом он сказал в интервью для "Спорт-Экспресс".

По его словам, этот год начался тяжело. Спортсмен признался, что болезнь коллеги стала сильным ударом для всего сообщества фигуристов.

Авербух подчеркнул, что постоянно держит связь с супругой Костомарова Оксаной Домниной.

"Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой", – отметил он.

Продюсер также добавил, что находится в контакте с лечащими врачами спортсмена. Он выразил надежду, что Костомаров справится с недугом.

"Ситуация действительно очень сложная. Иногда она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки", – высказался Авербух.

Он обратил внимание на то, что сейчас проходит тур "Ледниковый период", в рамках которого в каждом городе проводят акцию "Письма любви" в поддержку Костомарова. Зрители могут передать спортсмену добрые пожелания. Для этого оборудовали специальные боксы.

Авербух сделал акцент на том, что никакой сбор средств в настоящее время не ведется.

"Мы не открывали никакой фонд, никаких спекуляций на эту тему нет. Только слова поддержки и аплодисменты – все, что мы собираем для Ромы", – резюмировал он.

Фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.

Позднее появилась информация о том, что у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена отсутствует хрусталик, что называется афакией.



Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна – СМИ

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