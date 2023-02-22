Эксперт рассказал, почему Костомарова нельзя было отправить на лечение за границу

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Профессор Московской медицинской академии, доктор медицинских наук Павел Воробьев в разговоре с изданием Woman.ru объяснил, почему олимпийского чемпиона Романа Костомарова решили не отправлять на лечение за границу.

"А с чего вы взяли, что в Германии его шансы были выше, чем здесь? Это стереотип, что немецкие врачи лучше наших, он не имеет под собой никаких оснований. У меня был опыт моих пациентов, они отправлялись туда, и ситуация только ухудшалась", – отметил он.

По словам специалиста, Костомарова бы не удалось довезти в его нынешнем состоянии. Эксперт указал, что его подключили к ИВЛ и ЭКМО, спортсмен не мог дышать.

Он объяснил, что при подключении к аппаратам жизнеобеспечения организм не в состоянии сам справиться.

"Организм был на грани. А в самолете резко падает кислородное давление, мы все это знаем. Почему люди впадают в психозы и ведут себя неадекватно? Как раз из-за снижения кислорода", – резюмировал Воробьев.

Фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.

Также появилась информация о том, что у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена отсутствует хрусталик, что называется афакией.



У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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