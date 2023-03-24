Костомаров перенес операцию по удалению пальцев на левой руке – СМИ

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

"Костомаров перенес операцию по удалению всех пальцев на левой руке. Пациент перенес операцию нормально", – рассказал собеседник агентства.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", спортсмену также провели процедуру по очищению трахеостомы – это место смыкания трахеи и окружающей среды. Медики сделали этого для того, что в любой момент Костомарова можно было подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку есть риск того, что фигурист начнет задыхаться.

Однако сейчас, передает СМИ, спортсмен дышит самостоятельно, его состояние не вызывает беспокойства у врачей. Специалистам якобы удалось избавиться от некроза. Теперь важно, чтобы организм спортсмена начал нормально работать, тогда ему больше не потребуется оперативное вмешательство. Если же вновь появится некроз, ему могут удалить руку по локоть, сообщает издание.

Кроме того, по информации СМИ, из-за лекарственных препаратов у Костомарова появились проблемы с печенью – часть органа отказала, и необходимо время для ее восстановления.

Другой источник рассказал ТАСС о душевном состоянии фигуриста. По его словам, Костомаров не впал в депрессию после прошедшей операции.

"Несколько дней назад ему была произведена ампутация пальцев левой руки. Сейчас его состояние удовлетворительное. Депрессивного настроения не наблюдается", – отметил он.

Источник добавил, что в настоящее время Костомарову трудно разговаривать, поскольку мешает трубка в горле. Однако он уже хочет скорее вернуться домой.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук.

17 марта стало известно, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки.

Позднее СМИ со ссылкой на окружение Костомарова писали о заметном улучшении состояния спортсмена. Стало известно, что фигурист идет на поправку, однако восстановление после продолжительной болезни происходит медленно.



Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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