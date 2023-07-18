МОК подтвердил отсутствие оснований для наказания Исинбаевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что не нашел достаточных оснований для санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Как и в случае со спортсменами, статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине", – говорится в заявлении МОК.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, так как организация не нашла оснований для ее отстранения. Спортсменка отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Кроме того, в Госдуме допустили, что Исинбаева в данный момент может находиться на отдыхе в Испании. Парламентарий Светлана Журова считает, что можно было бы предположить о переезде Исинбаевой, если бы это произошло зимой, но никак не летом. Она заявила, что не поверит в переезд Исинбаевой в Испанию, пока не услышит ее заявление.

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