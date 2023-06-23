Михалков заявил, что уехавшие из РФ с начала СВО деятели культуры не смогут вернуться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режиссер Никита Михалков заявил, что не видит перспективы возвращения деятелей культуры, уехавших из России после начала СВО. Об этом пишет ТАСС.

"Слишком много крови пролилось за это время людей на фронте, чтобы иметь возможность об этом забыть и впустить обратно тех, кто был против СВО, не понимая или не желая понять, что это был единственный выход для того, чтобы война не пришла на нашу территорию сразу и надолго", – сказал он.

Михалков уточнил, что не желает этим людям зла, но видеть их не хочет, они ему не интересны. По его словам, уехавших никто не выгонял из страны, поэтому не стоит сравнивать их с высланными из Советской России на "философских теплоходах".

"Такие люди, как Рахманинов, <...> Ильин, Шмелев, Бунин, будучи изгнанными, сумели создать потрясающую эмигрантскую литературу, всю пронизанную невероятной любовью к той земле, которую их заставили покинуть", – поделился режиссер.

Михалков считает, что артисты уехали еще и по той причине, что побоялись потерять доступ к имуществу, накопленному за пределами РФ. По его мнению, их могут использовать в качестве "пятой колонны". Люди, которые пытаются вернуть подобных деятелей культуры обратно, являются "враждебными силами", заверил он.

"Затаскивает их сюда абсолютно та же пятая колонна, которая хочет их использовать. Может быть, даже без их ведома, в качестве той самой пятой колонны", – заключил режиссер.

В сентябре певица Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже народная артистка СССР подтвердила, что покинула Россию.

В мае замглавы ЛДПР Алексей Диденко призвал запретить Пугачевой въезд на территорию России до конца спецоперации. Также она назвал ее "предателем".

Покинувшие РФ звезды не могут продать свою недвижимость