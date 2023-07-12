Депутат ГД допустила, что легкоатлетка Исинбаева поехала в Испанию отдыхать

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Российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева, скорее всего, не переехала жить в Испанию, а уехала туда на отдых. Этим мнением поделилась олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, сообщает "Газета.ру".

"Я не знаю, произошло это или нет. Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда", – сказала депутат.

Журова считает, что можно было бы предположить о переезде Исинбаевой, если бы это произошло зимой, но никак не летом. Она отметила, что у спортсменки может быть сейчас отпуск. Кроме того, депутат не поверит в переезд Исинбаевой в Испанию, пока не услышит ее заявление.

Ранее испанские СМИ сообщили о переезде Исинбаевой. Уточнялось, что олимпийская чемпионка находится в дорогом комплексе на острове Тенерифе, однако ведет "сдержанный образ жизни".

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что не видит перспективы возвращения деятелей культуры, уехавших из России после начала СВО. Он уточнил, что не желает этим людям зла, но видеть их не хочет, они ему не интересны.

По его словам, уехавших никто не выгонял из страны, поэтому не стоит сравнивать их с высланными из Советской России на "философских теплоходах".