Половина уехавших из страны осенью 2022 года россиян уже вернулись обратно – Орешкин

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Половина покинувших территорию страны осенью 2022 года россиян уже вернулись обратно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил помощник президента России Максим Орешкин.

"Они на самом деле сейчас активно возвращаются, у нас там банковская статистика показывает, что почти половина народа – тех, кто осенью уехал, – уже в страну вернулись", – цитирует его RT.

По словам Орешкина, уровень индекса социального оптимизма в РФ пребывает на рекордных многолетних максимумах. Вместе с этим он отметил важность сохранения этой тенденции.

Ранее стало известно, что в РФ отказались от предложения повысить НДФЛ для уехавших россиян до 30% из-за рисков усиления оттока кадров в другие страны. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал надежды покинувших страну граждан о возвращении к прежним временам.

По его словам, любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший с 2022 года дискурс развития РФ, будет воспринят как изменник. В этой связи, продолжил он, возврата к прошлому не следует ожидать.

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