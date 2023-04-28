Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих за границей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов РФ намерено подготовить новые предложения по налогу на доходы физических лиц для граждан, которые работают за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

"Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. Мы отозвали его для того, чтобы обсудить. У нас есть предложения, как это сделать, уравнять во всяком случае принцип налогообложения", – подчеркнул министр.

По его словам, сначала необходимо сформулировать предложения.

25 апреля правительство РФ приняло решение отозвать из Госдумы законопроект, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДФЛ для работающих из-за границы.

Документ внесли в нижнюю палату российского парламента 24 апреля. Он предусматривает повышение ставки НДФЛ до 30% для работающих из-за рубежа россиян в случае утраты статуса налогового резидента России.

Позднее в Минфине отметили, что это нововведение в случае его принятия не затронет уехавших из РФ сотрудников российских компаний, которые работают по трудовым договорам. Для них налоговые условия останутся прежними.

МВД России предложило давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком