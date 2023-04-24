В ГД внесли законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий при определенных обстоятельствах повышение НДФЛ до 30% для россиян, работающих из-за рубежа. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Предполагается, что с 1 января следующего года работодатели будут взимать с денежных вознаграждений своих сотрудников и исполнителей, работающих из другой страны, НДФЛ по ставке в 13–15%, однако при утрате ими статуса налоговых резидентов России ставка будет вырастать до 30%.

Отмечается, что нововведение затронет всех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета или размещенные в России технические и программные средства.

О планах повысить НДФЛ для уехавших россиян стало известно еще в июле прошлого года. В Минфине заявили, что ставка по налогу для таких граждан должна быть больше 30%, если они живут за пределами РФ больше полугода.

Позже глава ведомства Антон Силуанов объяснял, что даже по истечении полугода, когда человек перестает быть налоговым резидентом РФ, он все равно должен платить налоги, поскольку продолжает получать зарплату из российских источников.

