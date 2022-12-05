Клишас заявил, что в РФ нет законопроектов об ограничении удаленки для уехавших россиян

Фото: depositphotos/GaudiLab

Сенатор Андрей Клишас рассказал, что в России на данный момент нет законопроектов, которые ограничивали бы возможность удаленной работы для россиян, покинувших РФ в период частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет", – ответил он на вопрос, есть ли на рассмотрении в парламенте конкретные законопроекты.

До этого сенатор заявил, что в отношении этих граждан могут разработать дополнительные ограничительные меры.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выступил за то, чтобы зарплаты уехавших из страны россиян облагались НДФЛ. По его словам, если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России и заработную плату они получают из источников РФ. Он призвал сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан.

В свою очередь, юрист Елена Родионова отметила, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!