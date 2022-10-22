Уехавшие из РФ граждане могут лишиться права на налоговые вычеты – юрист

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Россияне уехавшие из страны больше полугода назад могут лишиться права на налоговые вычеты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Елена Родионова.

Она объяснила, что люди, которые пробыли в России суммарно меньше 183 дней на протяжении 12 месяцев, перестают быть ее налоговыми резидентами, поэтому и на налоговые вычеты претендовать не могут. Чтобы вернуть статус резидента, нужно снова прожить в стране не меньше полугода.

"Граждане РФ, которые покинули страну в феврале–марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится", – отметила Родионова.

Отсутствие налоговых вычетов не единственная проблема, с которой придется столкнуться таким людям, продолжила юрист. Так, для нерезидентов НДФЛ составляет 30%, когда у резидентов он 13–15%.

Ранее Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После этого заговорили о возможном закрытии границ РФ, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию опроверг. По его словам, пока таких планов у российских властей нет.



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