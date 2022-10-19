Песков заявил, что закрытие границ РФ не планируется

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Российские власти не планируют закрывать границы после введения военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов также заявил, что ему неизвестно об обсуждении введения дополнительных ограничений на выезд из страны.

"Если говорить о мидовской стороне, то мы не слышали (о таких планах. – Прим. ред.)", – приводит его слова ТАСС.

Член Совфеда Сергей Цеков отметил, что решение президента о введении военного положения в новых регионах РФ было принято в связи со сложной обстановкой на данных территориях. По его словам, там отмечается высокая активность ВСУ, СБУ и диверсионных групп.

"Ситуация напряженная. Поэтому, для того чтобы облегчить наведение порядка в этих новых регионах России, президент подписал указ о введении в этих регионах военного положения", – цитирует Цекова RT.

Ранее Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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