Путин объявил о создании Координационного совета по повышению безопасности

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил о создании в правительстве Координационного совета для реализации целей СВО, его главой станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета безопасности российский лидер подчеркнул, что решением задач спецоперации на Украине занимаются не только силовые ведомства, но система государства в целом. Путин отметил, что на данном этапе следует продолжать совершенствовать координацию.

Российский лидер добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического направления в правительстве, администрации президента, а также Госсовета. Это, по мнению Путина, поможет обеспечить более тесное взаимодействие с регионами.

Помимо этого, президент РФ поручить кабмину и Минобороны предоставить всю нужную помощь губернаторам.

"В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан", – сказал Путин.

Ранее российский лидер объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

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