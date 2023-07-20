Костомаров рассказал, как проходит его адаптация к жизни с протезами

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Российский фигурист Роман Костомаров после выписки из больницы рассказал, что адаптация к жизни с протезами ему дается тяжело и иногда ему хочется вернуться назад во времени.

"Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад", – написал он на своей странице в Tenchat.

Спортсмен отметил, что понимает – как раньше больше не будет, поэтому нужно идти дальше, бороться и не сдаваться. Он добавил, что сможет справиться со всеми трудностями благодаря своей супруге Оксане Домниной.

"Спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!" – подытожил фигурист.

10 января этого года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние ухудшалось, началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле фигурист начал курс реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.



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