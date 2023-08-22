Российский фигурист Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед, передает РИА Новости

Спортсмен появился на льду перед зрителями в последние минуты номера, в котором участвует его жена Оксана Домнина в рамках гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигуристы в конце выступления обнялись и вместе покинули лед под аплодисменты.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется. Он показал, что снова может прыгать и бегать.

Фигурист Роман Костомаров снова может прыгать и бегать