Фигурист Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку после выхода на лед

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поблагодарили болельщиков за поддержку после выхода на лед во время гала-шоу в Сочи. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале Костомарова.

"Всем большой привет из Сочи. Хотели поблагодарить вас за поддержку. Большое спасибо, мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова. Всем желаем крепкого здоровья, берегите себя", – сказали фигуристы.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется. Он показал, что снова может прыгать и бегать.

22 августа Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он появился на льду в кроссовках в конце выступления своей жены Оксаны Домниной.

Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед