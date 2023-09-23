В общей сложности Костомаров перенес 16 больших операций – врач

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Фигурист Роман Костомаров перенес в общей сложности 16 больших операций. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин.

Костин отметил, что к лечению Романа было привлечено очень много специалистов, которые являются лидерами в своей области.

“Мы были абсолютно честны перед Романом и его близкими, когда сообщили о том, что необходимо ампутировать стопы. Роман принял решение достойно. Шли этапные операции, сразу нельзя было проводить ампутацию всех конечностей. Всего было больших 16 операций, и каждую перевязку можно считать операцией", – рассказал руководитель центра.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Состояние фигуриста ухудшалось, началось отмирание тканей. Врачи приняли решение о необходимости ампутации кистей рук и голеней. В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

Ранее фигурист рассказал о том, как началась его болезнь. Он рассказал, что болезнь обострилась к концу новогодних праздников.