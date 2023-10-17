Рентген-операционная с оборудованием экспертного класса открылась в ГКБ № 1 имени Пирогова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рентген-операционную, оборудованную цифровой ангиографической установкой экспертного класса, открыли в кардионеврологическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что теперь в Первой градской больнице будут доступны операции и диагностика органов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органов брюшной полости. Она добавила, что сердечно-сосудистые заболевания являются одними из наиболее распространенных причин госпитализаций. В столице уделяется особое внимание лечению пациентов с сосудистыми заболеваниями.

Ракова заметила, что в Москве уровень развития плановой и экстренной помощи при инфарктах и инсультах отвечает лучшим мировым стандартам. Чтобы оказывать экстренную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, в столице создана сеть, куда вошли свыше 20 стационаров, включая ГКБ № 1.

"Теперь возможности для проведения высокотехнологичных операций в этом стационаре расширились: в региональном сосудистом центре стационара открыта новая рентген-операционная. Оборудование экспертного класса позволит выполнять высокотехнологичные рентген-хирургические, а также аритмологические операции на самом современном уровне. Ангиограф помогает контролировать ход операции в реальном времени с помощью рентгенологического оборудования и современной системы визуализации. Медики прямо во время манипуляций получают информативные и качественные данные о состоянии сосудов головного мозга и полостей сердца пациента", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Раковой.

Операционную в кардионеврологическом корпусе больницы оборудовали современным анестезиологическим и реанимационным аппаратами, а также системами мониторинга состояния пациента. Благодаря новому оборудованию в больнице будет увеличен объем оказания плановой и экстренной медпомощи.

В больнице имени Н. И. Пирогова коронарография, стентирование коронарных артерий различной сложности, имплантация аортального клапана, тромбэктомия при ишемическом инсульте стали повседневной практикой. Каждый год в больнице проводятся свыше 1,8 тысячи операций людям с острым коронарным синдромом и другими заболеваниями. В рентген-операционной будут работать специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Первой градской больницы, в котором каждый год проходит больше 600 высокотехнологичных операций.

Накануне Сергей Собянин рассказал о продолжении модернизации московской системы здравоохранения. Градоначальник сообщил, что в 2023 году в столице построили 17 медицинских объектов. По словам мэра Москвы, в рамках Адресной инвестпрограммы за 2024–2026 годы планируется возвести и открыть 16 зданий для медучреждений за счет городского бюджета, а также еще 10 объектов – за счет инвесторов.

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