Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта

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Медики начнут получать дополнительные выплаты с 1 марта. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент РФ поручил кабмину в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышенных выплат врачам. Более того, по его словам, окладную часть зарплат сотрудников медицинских учреждений необходимо повысить с 1 апреля.

В августе прошлого года правительство России расширило перечень медицинских работников, которые могут претендовать на получение специальных социальных выплат. Решение коснется трех тысяч специалистов, включая работников с высшим немедицинским образованием, трудящихся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц.

Ранее стало известно, что в системе российского здравоохранения может появиться должность врача-стажера. Поручение учредить такую позицию отдал Владимир Путин. Занять должность смогут ординаторы начиная со второго года обучения.

До этого Путин поручил Минпромторгу и Минздраву РФ подумать над тем, как обеспечить запасы лекарств по аналогии с другими товарами и продуктами. Он напомнил, что такой же подход используется при закачке газа на зиму, а также по базовым продуктам в торговых сетях.

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