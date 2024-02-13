Более 3 тыс научных статей опубликовали московские врачи в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские врачи в 2023 году опубликовали более трех тысяч научных работ в российских и зарубежных журналах. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, ежегодно в Москве проводят более 1,2 тысячи профессиональных мероприятий для медиков.

"За последние три года специалисты организаций московского здравоохранения получили более 260 патентов, 70% из которых уже внедрено в медицинскую практику. В прошлом году столичные медики опубликовали более трех тысяч научных работ в самых престижных изданиях страны и мира", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Значительное число публикаций столичных специалистов входит в рейтинг мировых исследовательских тем. Речь идет об исследованиях, связанных с пандемией, новообразованиями, донорством тканей и других.

Более того, ежедневно на цифровой платформе "Московская медицина. Мероприятия" проходят научные конференции, семинары и интерактивы для специалистов здравоохранения со всей России.

Ранее департамент здравоохранения Москвы разработал и утвердил новые правила общения между врачами и пациентами. В них прописано, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, даже какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять.



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