Москвичам рассказали, как работает комплекс МКНЦ имени Логинова в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр имени А.С. Логинова стал одним из пяти многопрофильных медицинских хабов, в котором реализуется московский стандарт онкологической помощи. О том, как работает центр сегодня, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Сегодня пациенты с онкологией в Москве получают лечение на самом высоком уровне. Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова – это комплекс, где можно пройти диагностику, лечение и диспансерное наблюдение. Врачи комплекса оказывают помощь по 19 профилям, среди которых ведущий — онкология.

Здесь размещается центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), три лаборатории, отделение радиоизотопной диагностики, операционный блок, круглосуточный стационар, а также стационары дневного и кратковременного пребывания.

Уже во время первичного приема врач может сделать биопсию: забор биоматериала из опухоли проводят под местной анестезией. Взятые образцы передают в лабораторию, а пациент записывается на повторный прием к этому же врачу, который будет вести его до выздоровления.

Сообщается, что в центре есть удобные кожаные кресла с отдельными ширмами и столиками. Во время процедуры можно зарядить телефон, почитать, посмотреть фильм или же поспать. Лучевая терапия проводится на линейном ускорителе электронов. В центре имени А.С. Логинова есть три аппарата, с помощью которых можно проводить лучевую терапию 300 пациентам в день.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московские учителя получили награду Всероссийской премии "Будем жить!", которая вручается ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй" за вклад в борьбу против рака.