Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три столичных стационара должны получить гранты для внедрения современных методов лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Речь идет о Центре детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, а также старейшей онкобольницы города – ГКОБ № 1.

По словам Собянина, в первом медицинском учреждении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей работает с 2018 года. По информации мэра, средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга.

"Благодаря грантам прошлых лет количество выполненных трансплантаций костного мозга увеличилось в 3 раза: с 13 в 2018 году до 40 в 2023 году", – напомнил градоначальник.

Также за счет грантов финансируется работа 2 онкологических отделений в составе НПЦ специализированной медпомощи детям. Здесь медики практикуют инновационные технологии, включая водоструйную диссекцию, плазменную хирургию и термоаблацию.

Мэр Москвы подчеркнул, что ГКОБ № 1 – одна из немногих московских больниц, где могут оперировать опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета.

"Грант пойдет на разработку новых подходов к лечению", – заключил он.

Ранее Собянин заявил об увеличении почти в 2,5 раза производства лекарств в Москве за пять лет. По словам мэра Москвы, в городе есть 95 фармацевтических предприятий, они обеспечивают работой более 15 тысяч человек.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил увеличить выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризаций и профосмотров. Депутат напомнил, что они еще ни разу не индексировались с 2020 года, когда были впервые введены.

При этом индекс потребительских цен с января 2020 года по октябрь 2023 года составил 31,94%. Таким образом, уверен депутат, стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в реальном выражении уменьшились на треть.

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