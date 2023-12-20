В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный амбулаторный фонд полностью обновят в ближайшие три года. Об этом Сергей Собянин рассказал в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

"Реконструирована половина поликлиник Москвы, оставшуюся часть обновим в ближайшие два-три года", – подчеркнул он.

Мэр добавил, что работа по модернизации материальной базы проходит каждый день. Ее результатом станет новый уровень и качество столичного здравоохранения. По его информации, подобных масштабов и скорости изменений еще не было в истории Москвы.

Собянин уточнил, что в городе за последние годы были реконструированы свыше 300 медицинских корпусов общей площадью более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров. По его данным, последние пять лет столица перешла к активной фазе капитального переустройства инфраструктуры здравоохранения.

Новые комплексы для многопрофильных больниц и поликлиник возводятся по самым высоким мировым стандартам. В частности, были построены новый комплекс Морозовской детской больницы, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова, инфекционная клиническая больница № 1, флагманские центры в городской клинической больнице имени Боткина, клинической больнице имени Вересаева, НИИ имени Склифосовского и клинической больнице имени Филатова, напомнил Собянин.

Помимо этого, рабочие сейчас строят новые корпуса для онкологической больницы № 62, детской больницы святого Владимира и ряда флагманских центров.

"В планах – новый "Склиф" и новая детская большая городская больница", – подвел итог мэр.

Эндоскопический центр в Московском клиническом научном центре имени Логинова открылся накануне. Мэр отмечал, что в данном медучреждении врачи смогут проводить более 140 исследований в сутки, а в год – свыше 50 тысяч.

До этого заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отмечала, что программа полного оснащения машин скорой помощи по единому стандарту завершится в Москве до конца декабря. По ее словам, каждый день свыше тысячи бригад скорой помощи совершают более 12 тысяч выездов.

Еще две московские клиники перешли на цифровой формат работы